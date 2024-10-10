У застосунку NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит

Відтепер у застосунку NovaPay можна налаштувати автоплатіж для регулярної оплати. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Як налаштувати автоплатіж

На сторінці «Кредити» оберіть розділ «Посилка в кредит» та натисніть на кредит, до якого хочете налаштувати автоплатіж;

На екрані з даними про кредитування оберіть «Автоплатіж»;

Інформація про дату і суму підтягуються автоматично, проте ви можете їх налаштувати під себе;

Збережіть автоплатіж.

Зазначається, що за півтора року, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay.

Які клієнти і які товари оформлюють як посилку в кредит

56% чоловіки, 46% — жінки;

60% у віці 26 — 45 років;

ТОП-3 товари, які оформлюють в кредит: гаджети та аксесуари до них, побутова техніка та автозапчастини;

ТОП-5 регіонів, де переважно користуються послугою: 1 — Київ та Київська область; 2 — Дніпропетровська область, 3 — Одеська область; 4 — Харківська область; 5 — Полтавська область;

Середній чек за угодами — 6 300 грн.

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Нагадаємо

У застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1 000 грн. Річна ставка — 0,00001%, а комісія становить 3,5% на місяць.

Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних застосунках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.