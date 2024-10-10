У застосунку NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 жовтня 2024, 12:24

У застосунку NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит

Відтепер у застосунку NovaPay можна налаштувати автоплатіж для регулярної оплати. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер у застосунку NovaPay можна налаштувати автоплатіж для регулярної оплати.
Фото: NovaPay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як налаштувати автоплатіж

  • На сторінці «Кредити» оберіть розділ «Посилка в кредит» та натисніть на кредит, до якого хочете налаштувати автоплатіж;
  • На екрані з даними про кредитування оберіть «Автоплатіж»;
  • Інформація про дату і суму підтягуються автоматично, проте ви можете їх налаштувати під себе;
  • Збережіть автоплатіж.

Зазначається, що за півтора року, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay.

Які клієнти і які товари оформлюють як посилку в кредит

  • 56% чоловіки, 46% — жінки;
  • 60% у віці 26 — 45 років;
  • ТОП-3 товари, які оформлюють в кредит: гаджети та аксесуари до них, побутова техніка та автозапчастини;
  • ТОП-5 регіонів, де переважно користуються послугою: 1 — Київ та Київська область; 2 — Дніпропетровська область, 3 — Одеська область; 4 — Харківська область; 5 — Полтавська область;
  • Середній чек за угодами — 6 300 грн.

Читайте також: NovaPay запустив розстрочку для своїх клієнтів

Нагадаємо

У застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1 000 грн. Річна ставка — 0,00001%, а комісія становить 3,5% на місяць.

Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних застосунках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
torn
torn
10 жовтня 2024, 13:33
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами