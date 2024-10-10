Акції китайських компаній, які торгуються на ринках материкового Китаю, пережили найбільше падіння за більш ніж чотири роки, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.
Китайські акції впали найсильніше з 2020 року після десяти сесій зростання
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Падіння акцій
Індекс CSI 300 до закриття торгів 9 жовтня впав на 7,05% до 3955,98 пункту. Це стало найбільшим падінням з лютого 2020 року і звело нанівець зростання китайського бенчмарку протягом 8 жовтня, коли ринки материкового Китаю відкрилися після тижня свят, зазначає Bloomberg.
Це перші втрати CSI 300 після десяти торгових сесій зростання, які розпочалися в середині вересня.
Hang Seng China Enterprises, індекс китайських акцій у Гонконгу, впав на 1,58%, до 7365,59 пунктів. При цьому у вівторок він різко впав на 10,2%.
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В останні тижні китайські акції зросли після низки заяв Пекіна щодо підтримки економіки, але ентузіазм інвесторів слабшає через те, що влада після свят так і не оголосила про нові великі ініціативи, пише Bloomberg.
Ринок опинився у протистоянні між очікуваннями подальших стимулів і реальністю в економіці, вважає керівник відділу кількісних інвестицій у CSOP Asset Management Ван І. За його словами, інвестори хочуть побачити, як анонсовані Пекіном заходи покращать прибуток компаній та макроекономічні дані, інфляція чи держборг. Проте між очікуваннями та реальністю — суттєвий тимчасовий розрив, вважає експерт.
Падіння китайських акцій трохи стримав анонс брифінгу міністерства фінансів, який призначений на 12 жовтня.
Очікується, що міністр фінансів Лань Фоань представить заходи щодо посилення фіскальної політики для підтримки економічного зростання. Інвестори очікують збільшення державних витрат для запобігання спаду, який може поставити під загрозу мету Китаю досягти зростання економіки приблизно на 5%.
Morgan Stanley і HSBC Holdings, зокрема, очікують на стимулюючі заходи на суму 2 трлн юанів ($283 млрд), а Citigroup — на 3 трлн юанів ($424,5 млрд).
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