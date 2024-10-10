Китайські акції впали найсильніше з 2020 року після десяти сесій зростання

Акції китайських компаній, які торгуються на ринках материкового Китаю, пережили найбільше падіння за більш ніж чотири роки, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння акцій

Індекс CSI 300 до закриття торгів 9 жовтня впав на 7,05% до 3955,98 пункту. Це стало найбільшим падінням з лютого 2020 року і звело нанівець зростання китайського бенчмарку протягом 8 жовтня, коли ринки материкового Китаю відкрилися після тижня свят, зазначає Bloomberg.

Це перші втрати CSI 300 після десяти торгових сесій зростання, які розпочалися в середині вересня.

Hang Seng China Enterprises, індекс китайських акцій у Гонконгу, впав на 1,58%, до 7365,59 пунктів. При цьому у вівторок він різко впав на 10,2%.

Читайте: Китайські «стимули» зробили Бернара Арно багатшим на $24 млрд: чиї акції ще встигли вирости

В останні тижні китайські акції зросли після низки заяв Пекіна щодо підтримки економіки, але ентузіазм інвесторів слабшає через те, що влада після свят так і не оголосила про нові великі ініціативи, пише Bloomberg.