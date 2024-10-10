Lloyd's підрахував ціну геополітичного конфлікту для світової економіки

Конфлікт, який призведе до широкомасштабного порушення торгових схем та ланцюжків поставок, може коштувати світовій економіці $14,5 трлн протягом п'яти років. Про це йдеться у сценарії абстрактного геополітичного конфлікту, який описали один з провідних гравців світового ринку страхування та перестрахування, британський Lloyd's у партнерстві з Кембриджським центром з вивчення ризиків.

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Деталі

У сценарії змодельовано три варіанти розвитку такого конфлікту: основний, важкий та екстремальний.

Основний сценарій передбачає регіональний конфлікт, у якому вторгнення обмежується безпосередньої зоною бойових дій, впливаючи на морські шляхи і ланцюжка поставок. Конфлікт залишається між двома основними учасниками — агресором та постраждалою територією, тоді як інші світові держави надають лише військову допомогу без прямого втручання.

Тривалість наслідків конфлікту — близько одного року. Аналогом цього сценарію може бути Шестиденна війна 1967 року.

Тяжкий сценарій передбачає залучення великих світових держав, які спрямовують свої сили для протидії агресору. Військові дії розширюються на сусідні регіони, посилюючи ситуацію та призводячи до затяжних наслідків. Тривалість конфлікту — понад рік, аналогом цього сценарію може бути Війна в Перській затоці 1991 року.

Екстремальний сценарій характеризується залученням малих держав, що призводить до масштабної ескалації та затяжних військових дій, що охоплюють більшу частину світу. Це призводить до серйозних і тривалих порушень глобальної торгівлі та ланцюжків поставок з наслідками, що тривають більше трьох років. Приклад цього сценарію є Корейська війна 1951 року.

Які збитки

Використовуючи світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник, Lloyd's та Кембриджський центр з вивчення ризиків розрахували середньозважене значення глобальної шкоди за трьома видами сценарію, що становило $14,5 трлн за п'ятирічний період.

Залежно від тяжкості сценарію, передбачувані збитки варіюються від $7,8 трлн у найменш серйозному випадку до $50 трлн при екстремальному розвитку подій.

Така шкода пов'язана з тим, що геополітичний конфлікт зачіпає ключові світові торгові шляхи та ланцюжки поставок, пояснюють автори дослідження. Понад 80% світової торгівлі проходить морем (це відповідає близько 11 млрд тонн товарів), і закриття великих торгових маршрутів може спричинити дефіцит необхідних ресурсів для економіки. Це негативно позначиться на глобальній економіці, особливо тих країнах і регіонах, які сильно залежать від імпорту товарів.

Наприклад, Європу, що сильно залежить від постачання таких товарів, як напівпровідники, очікують втрати до $3,4 трлн. Введення санкцій та порушення морських ліній також посилять економічні труднощі для компаній, зазначають у Lloyd's.

«Ставки справді дуже високі. Багато з ключових морських шляхів контролюють доступ до великих концентрацій життєво важливих ресурсів, і здатність контролювати чи забороняти доступ до цієї критично важливої частини ланцюга постачання може стати ключовою зброєю в арсеналі урядів, які бажають чинити тиск на противників чи інші країни, — йдеться у матеріалі Lloyd's. — Якщо буде значно порушено роботу лише кількох основних вузлових точок судноплавства, на кону виявиться кілька трильйонів доларів вартості торгівлі та витрат на переривання бізнесу».

Страховик зазначає, що до початку війни між росією та Україною ці країни виробляли 30% світового експорту пшениці та 55% світового експорту соняшнику, а початок воєнних дій призвів до серйозних перебоїв у постачанні продовольства, особливо у найбідніші країни світу.

За даними Lloyd's, для пом'якшення економічних наслідків геополітичного конфлікту можуть бути використані страхування політичних ризиків, яке захищає активи в нестабільних регіонах, страхування кредитів, що забезпечує захист від неплатежів, а також умовне страхування від перерви у виробництві (CBI), що допомагає компенсувати збитки через збоїв у ланцюжку поставок, і морське та авіаційне страхування.