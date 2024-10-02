Атаки на енергетику України: За два роки росія здійснила 25 масованих атак

З вересня 2022 року до вересня 2024-го росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України. Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group, пише Forbes.ua.

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Втрати енергетики

Через окупацію та атаки у 2022−2023 роках енергетика України втратила 21 ГВт потужностей, у 2024-му — понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації.

Масовані атаки рф

У 2022 році зафіксовано 11 масованих ударів, у 2023-му — пʼять, у 2024-му — девʼять. Загалом агресор випустив по Україні понад 1400 ракет різних типів і 500 ударних БПЛА.

Серед ракет рф найбільше застосовувала крилаті ракети — близько 1200 одиниць, з яких три чверті було збито українською ППО.

Українські сили оборони знищили близько половини керованих авіаційних ракет, тоді як зенітні та балістичні ракети зазвичай досягали своїх цілей.

Ще одна суттєва загроза — БПЛА. 98% з яких — це ударні дрони іранської розробки типу Shahed. Українські захисники ліквідували близько 90% дронів. Вперше БПЛА почали активно використовувати в жовтні 2022 року, а пікові показники зафіксовані в серпні 2024-го, коли однією хвилею було випущено 109 БПЛА, з яких 99 знищено.

Атаки російських військ призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури, найбільше в таких областях, як Дніпропетровська, Львівська, Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська та Харківська. У цих регіонах 10 і більше з 25 атак спричинили пошкодження енергетичних об'єктів.

Внаслідок окупації та атак протягом 2022−2023 років енергосистема України втратила близько 21 ГВт потужностей. У 2024-му втрати від ракетно-дронової кампанії оцінюються в понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації, зазначила Оксана Зуєва, старша експертка у сфері відкритих даних DiXi Group.

росія регулярно завдає ударів по критичних вузлах електромереж, щоб дестабілізувати енергосистему та обмежити можливості передавати електроенергію всередині країни, а також ускладнювати її імпорт.

Нагадаємо

Через повномасштабне вторгнення рф енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд євро, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять 50,5 млрд євро. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.