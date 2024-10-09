Національний банк України встановив на 9 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1756 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
9 жовтня 2024, 8:00
Офіційний курс на 9 жовтня: НБУ зміцнив гривню на дві копійки
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Валютний ринок
Нацбанк на 9 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,24 (на 8 жовтня курс було встановлено на рівні 45,22 грн). Європейська валюта подорожчала на 2 копійки.
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Джерело: Мінфін
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