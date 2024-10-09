Укрпошта готує угоду з USPS, що відкриє Amazon та інші великі маркетплейси для України

Укрпошта планує укласти угоду з поштовою службою США USPS, що дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів. Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, Укрпошта розраховує до 1 січня домовитися з USPS про доставку посилок.

«По дрібних пакетах ми вже досягли домовленості з USPS. Стосовно ж посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала», — заявив Смілянський.

Він також зазначив, що в ідеалі було б добре укласти дану угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися.

Інші маркетплейси

Смілянський повідомив, якщо Укрпошта укладе угоду з USPS, то в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні, тому що USPS працює з ними всіма.

Посилки їхатимуть через Британію

Гендиректор Укрпошти також розповів, що наразі через Польщу відбуваються затримки доставлення міжнародних відправлень, тому Укрпошта переорієнтувала потоки посилок через Велику Британію.

За словами Смілянського якщо вдасться домовитися з USPS, то товари з Amazon їхатимуть до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони будуть в Україні.

Він також додав, що тривають переговори з британською поштою Royal Mail про зниження тарифів для України та поліпшення умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.