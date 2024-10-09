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9 жовтня 2024, 18:55

Укрпошта готує угоду з USPS, що відкриє Amazon та інші великі маркетплейси для України

Укрпошта планує укласти угоду з поштовою службою США USPS, що дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів. Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Укрпошта планує укласти угоду з поштовою службою США USPS, що дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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За його словами, Укрпошта розраховує до 1 січня домовитися з USPS про доставку посилок.

«По дрібних пакетах ми вже досягли домовленості з USPS. Стосовно ж посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала», — заявив Смілянський.

Він також зазначив, що в ідеалі було б добре укласти дану угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися.

Інші маркетплейси

Смілянський повідомив, якщо Укрпошта укладе угоду з USPS, то в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні, тому що USPS працює з ними всіма.

Посилки їхатимуть через Британію

Гендиректор Укрпошти також розповів, що наразі через Польщу відбуваються затримки доставлення міжнародних відправлень, тому Укрпошта переорієнтувала потоки посилок через Велику Британію.

За словами Смілянського якщо вдасться домовитися з USPS, то товари з Amazon їхатимуть до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони будуть в Україні.

Він також додав, що тривають переговори з британською поштою Royal Mail про зниження тарифів для України та поліпшення умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
torn
torn
9 жовтня 2024, 19:23
#
Нова пошта уже несколько лет делает это через Npshopping. 68 млн. посылок ожидают в этом году, которые везут сюда без каких-либо налогов.
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0
SergioBrescia
SergioBrescia
9 жовтня 2024, 21:42
#
Дуже на часі. особливо коли гетьмандцев хоче податок з кожної посилки
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0
mantis05
mantis05
9 жовтня 2024, 21:51
#
УП- мёртвая шляпа) без страховки полной, кто же будет что-то брать с такой доставкой? УП- знак х-вого качества.
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0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 22:20
#
Новоя почта это десяток лет уже делает, правда с налогом это будет иметь нулевой смысл
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