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9 жовтня 2024, 14:55

Юридичне управління Ради розкритикувало законопроєкт про підвищення податків

Головне юридичне управління Верховної Ради визнало окремі норми законопроєкту № 11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України. Про це йдеться у висновку управління щодо поданого до другого читання тексту документа.

Головне юридичне управління Верховної Ради визнало окремі норми законопроєкту № 11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Запропоноване запровадження сплати авансових внесків з ПДФО, податку на прибуток підприємств та військового збору без врахування переплат з цих податків у попередні періоди й можливості повернути ці переплати як надміру сплачені не відповідає принципу рівності та недискримінації платників податків.

Пропозиція про встановлення розмірів авансового внеску з податку на прибуток (для обмінних пунктів) у євро нівелює конституційне значення гривні як грошової одиниці України.

Низка положень законопроєкту не враховує вимог статті 8 Конституції України, адже порушує принцип юридичної визначеності та передбачуваності закону. Йдеться про те, що закон має бути, за можливості, проголошений наперед — до його застосування — та має бути передбачуваним щодо його наслідків.

Суперечить статті 58 Конституції ретроспективне запровадження деяких змін до податкового законодавства, зокрема підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, яке, у разі схвалення законопроєкту у чинній редакції, застосовуватиметься з 1 жовтня 2024 року.

Читайте: ПДВ чи військовий збір: який податок краще підвищувати

Законопроєкт запроваджує підвищену ставку військового збору для всіх фізосіб, хоча у Податковому кодексі передбачаються виключення щодо нарахування військового збору з доходів осіб, які беруть участь у бойових діях з агресором.

Зміни до розрахунку мінімального податкового зобовʼязання (МПЗ) для власників сільськогосподарських земель унеможливлюють належний розрахунок, заявляють юристи Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує встановити мінімальний розмір цього зобовʼязання на рівні 700 грн з гектара, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менш ніж 50% — 1400 грн з гектара.

Документ містить доручення Кабміну внести зміни до методики нормативної грошової оцінки земель, врахувавши вплив змін клімату на зменшення доходів із сільгоспземель. Водночас ця норма не відповідає статті 6 Конституції України, якою влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову.

Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 11416-д про підвищення податків у першому читанні. Напередодні до тексту законопроєкту повернули норму про підвищення податку на банки.

Також документ містить норму про встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

4 жовтня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати за законопроєкт № 11416-д про підвищення податків у другому читанні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
9 жовтня 2024, 15:11
#
Підвищення податків потрібно, бо потрібні гроші для телемарафону, для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для нового міністерство єдності.

Нагадую:
скорочення бюджету — медицина, освіта, технічне забезпечення ЗСУ.
збільшення бюджету — МВС, прокуратура, штаби адміралів генералів.
+
+30
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 15:19
#
Податки заднім числом це взагалі самий смак, вже Головне юридичне управління Верховної Ради дало відповідь, тож чекаємо пояснень всіх депутішок котрі голосували за цю парашу заднім числом і окремо від пана гетьманцева та железняка.

Зганьбилися на всю країну, всім після «податків заднім числом» стало ясно, які телепні керують нашою країною…вони це наш баласт.

Понабирали по оголошенню *** у владу, котрі приймають шо попало не зважаючи навіть на Конституцію, божее, яка це ганьба, адже ці «люди» приймають закони щодня…і податки заднім числом це лише вершина айсбергу…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 17:25
#
Да по барабану на конституцию, примут все равно. Когда нужны бабки на телемарафон, то любые законы «не на часі»
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