Месенджер Discord заблокували у зв'язку з порушенням російського законодавства. Про це повідомив російський орган цензури «Роскомнадзор», пише The Moscow Times.
В росії та Туреччині заблокували месенджер Discord
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Блокування месенджера
російські користувачі раніше масово скаржилися на збої в роботі Discord, випливає з даних сервісу Downdetector. Месенджер не працював у десктоп і мобільній версіях.
Проблеми в роботі месенджера спостерігаються щонайменше з вересня. На початку осені «Роскомнадзор» почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня «Роскомнадзор» виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування, і оштрафував його на 3,5 млн рублів.
Туреччина також заблокувала Discord
На сайті управління інформаційних технологій та комунікацій (турецького регулятора) з'явилася картка про блокування в країні доступу до платформи.
«discord.com заблокований рішенням Анкарського 1-го Світового суду від
Коментарі - 3
Ще треба ігрові платформи кацапам поблокувати, ютуб, гугл повністю і буде взагалі класно) бо це все «прадєлкі запада»), нехай скріпно живуть в оркостані своєму задрипаному)