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9 жовтня 2024, 13:15

В росії та Туреччині заблокували месенджер Discord

Месенджер Discord заблокували у зв'язку з порушенням російського законодавства. Про це повідомив російський орган цензури «Роскомнадзор», пише The Moscow Times.

Месенджер Discord заблокували у зв'язку з порушенням російського законодавства.

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Блокування месенджера

російські користувачі раніше масово скаржилися на збої в роботі Discord, випливає з даних сервісу Downdetector. Месенджер не працював у десктоп і мобільній версіях.

Проблеми в роботі месенджера спостерігаються щонайменше з вересня. На початку осені «Роскомнадзор» почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня «Роскомнадзор» виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування, і оштрафував його на 3,5 млн рублів.

Туреччина також заблокувала Discord

На сайті управління інформаційних технологій та комунікацій (турецького регулятора) з'явилася картка про блокування в країні доступу до платформи.

«discord.com заблокований рішенням Анкарського 1-го Світового суду від 09.10.2024 у справі № 2024/12907 D. İş», — йдеться у картці про блокування. Іншої інформації на сайті не наводиться.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 13:23
#
УРА! Гарна новина, зараз дуууже велика частина молодиків з кацапстану будуть страждати насправді, ті хто в темі - ті зрозуміють новину про діскорд)

Ще треба ігрові платформи кацапам поблокувати, ютуб, гугл повністю і буде взагалі класно) бо це все «прадєлкі запада»), нехай скріпно живуть в оркостані своєму задрипаному)
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 13:27
#
Полтавська облрада скликає позачергове засідання
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 13:28
#
-
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