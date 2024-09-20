«Укрпошта» планує отримати обмежену банківську ліцензію. До Верховної Ради внесли законопроєкт № 12044 щодо розвитку фінансової інклюзії, який у разі ухвалення відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Про це повідомив голова АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у Telegram.
20 вересня 2024, 11:45
«Укрпошта» отримає банківську ліцензію
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«Це дуже важлива новина напередодні зими, коли через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру можуть виникнути проблеми з наданням фінансових послуг, особливо в прифронтових та сільських районах», — зазначив він.
За словами Смілянського, законопроєкт передбачає наступне:
- вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів);
- кожна компанія або банк (не лише «Укрпошта») може стати оператором фінансової інклюзії;
- оператор фінансової інклюзії — це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше — як у звичайного банку;
- оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;
- нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) і в умовах відсутності світла та звʼязку.
Також паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ «Укрпошта».
Джерело: Мінфін
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