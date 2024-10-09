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9 жовтня 2024, 12:34

30% посадовців «помилялися» у своїх деклараціях, в середньому, на 15 млн грн — Опендатабот

1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже у 2 рази. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції.
Фото: depositphotos

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Перевірка декларацій

Станом на середину вересня кількість усіх декларацій (1,2 млн), вже у 2,8 раза перевищує аналогійний період 2023 року, коли їх було 445 тис. Понад 134 тис. або 11% поданих декларацій надалі виправлялись.

Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларації посадовців. У половини з них — 392 випадках — перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366−2 ККУ). В середньому, посадовці «помилялися» у кожній такій декларації на 15,2 млн грн.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 СТ 172−5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

Топ порушень

На суму меншу за 268 тис. грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Лише 1 декларація з усіх перевірених не мала порушень.

У деяких випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368−5 ККУ). Ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+9
TAN72
TAN72
9 жовтня 2024, 12:45
#
Пару нолей забыли дорисовать😂
+
+9
Turbo Apricot
Turbo Apricot
9 жовтня 2024, 12:50
#
Команда посадовців яку очолюють п’ять-шість менеджерів можуть собі дозволити помилятися, вчиняти порушення, вчиняти злочини, вчиняти будь-що, бо покарання НІЯКОГО. подивіться статистику по тих посадовців МСЕК яких затримували правоохоронці з потужними відео, серед 216 цих зафільмованих посадовців МСЕК за грати тимчасово потрапили 2 посадовця, яких також звільнили апеляційні суди, в результаті за гратами НУЛЬ ПОСАДОВЦІВ МСЕК серез сотень затриманих.
+
0
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 13:30
#
А податки заднім числом це взагалі самий смак, вже Головне юридичне управління Верховної Ради дало відповідь, тож чекаємо пояснень всіх депутішок котрі голосували за цю парашу заднім числом і окремо від пана гетьманцева та железняка.

Зганьбилися на всю країну, всім після «податків заднім числом» стало ясно, які телепні керують нашою країною…вони це наш баласт.

Понабирали по оголошенню ідіотів у владу, котрі приймають шо попало не зважаючи навіть на Конституцію, божее, яка це ганьба, адже ці «люди» приймають закони щодня…і податки заднім числом це лише вершина айсбергу…
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0
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 13:26
#
Ну, нормально, лям туди, десять-п`ятнадцять в розумі тримаємо, все «законно»…а потім ці олухи намагаються вимагати від людей дотримання законів :)
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