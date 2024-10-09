30% посадовців «помилялися» у своїх деклараціях, в середньому, на 15 млн грн — Опендатабот

1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже у 2 рази. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Перевірка декларацій

Станом на середину вересня кількість усіх декларацій (1,2 млн), вже у 2,8 раза перевищує аналогійний період 2023 року, коли їх було 445 тис. Понад 134 тис. або 11% поданих декларацій надалі виправлялись.

Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларації посадовців. У половини з них — 392 випадках — перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366−2 ККУ). В середньому, посадовці «помилялися» у кожній такій декларації на 15,2 млн грн.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 СТ 172−5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

Топ порушень

На суму меншу за 268 тис. грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Лише 1 декларація з усіх перевірених не мала порушень.

У деяких випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368−5 ККУ). Ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).