Нацбанк з 15 жовтня розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Нові бенчмарк-ОВДП

З 15 жовтня 2024 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000232896 та UA4000232912, перше розміщення яких Міністерство фінансів України здійснило 1 жовтня 2024 року.

Що це дасть

Відповідне рішення надалі сприятиме збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

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Нагадаємо

З 11 жовтня 2024 року банки матимуть змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України. З 15 жовтня 2024 року він міститиме п'ятнадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615 та нові UA4000232896 і UA4000232912.