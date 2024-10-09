Обсяг золота в ETF у вересні зріс ще на 18,4 тонни

Світові ETF (exchange traded funds — біржові інвестиційні фонди) за вересень 2024 додали $1,4 млрд, що відповідає 18,4 тонни золота, підрахував World Gold Council (WGC).

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П'ять місяців приросту поспіль нарешті вивели суму з початку року в плюс у грошах.

Внаслідок припливу коштів в останні місяці, а також зростання цін на золото вартість дорогоцінного металу у світових фондах на кінець серпня склала пікові $270,9 млрд. Це відповідає 3 тис. 200,1 тонни.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками 2023 року центральні банки різних країн світу закупили 1037 тонн золота — другий за величиною річний обсяг закупівель в історії після рекордного рівня 1082 тонни у 2022 році.