Україна з початку року експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік — Шмигаль

Одним із головних джерел фінансової стійкості є доходи від українського експорту. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

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Експорт України

«У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни», — зазначив Шмигаль.

Як повідомив прем'єр-міністр, у січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

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