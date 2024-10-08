Офіційний курс на 8 жовтня: НБУ знизив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 8 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1961 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 8 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,22 (на 7 жовтня курс був встановлений на рівні 45,43 грн). Європейська валюта подешевшала на 21 копійку.

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