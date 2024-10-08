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8 жовтня 2024, 19:24

Картку для «Національного кешбеку» оформили 21% українців — опитування

Банківську картку для участі в програмі «Національний кешбек» оформили 21% населення. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Банківську картку для участі в програмі «Національний кешбек» оформили 21% населення.
Фото: krm.gov.ua

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Зазначається, що рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів — від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями» до 24,5% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено».

Також він зростає зі зростанням освітнього рівня респондентів — від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту.

У програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60+ років) віку, тоді як і в інших вікових групах — від 22% до 29%.

Чому українці не хочуть оформлювати картку

Головною причиною більшість із тих, хто не бере в участі в програмі «Національний кешбек» (або 40% усіх опитаних), називають відсутність інформації про програму.

Ще 14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

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5% респондентів назвали головною причиною те, що їм незрозуміло, як саме потрібно оформлювати цю картку, і 2% — що процедура участі у програмі є надто складною. 2% респондентів взагалі не користуються банківськими картками. 0,7% опитаних відповіли, що рідко купують українські товари.

До того ж, чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть — частка таких зростає від 10% серед тих, хто відповів, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями» до 18% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено».

Тоді як серед представників найбіднішої групи більшою, ніж по масиву опитаних загалом, є частка тих, хто взагалі не користується банківськими картками (7%).

Опитування

Опитування проводили з 20 по 26 вересня за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проводили методом face-to-face.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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