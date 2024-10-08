Кабмін виділить ще 86 мільйонів євро на системи захисту енергооб’єктів

Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 8 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — зазначив глава уряду.

За його словами, попри подальші спроби ворога завдати ураження українським енергообʼєктам, сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована.

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Шмигаль зазначив, що енергетика залишається пріоритетною сферою України. За його словами, уряд та енергетики «продовжують в режимі 24/7 відновлення, ремонти та розбудову децентралізованої генерації».