Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 8 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
8 жовтня 2024, 16:30
Кабмін виділить ще 86 мільйонів євро на системи захисту енергооб’єктів
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«Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — зазначив глава уряду.
За його словами, попри подальші спроби ворога завдати ураження українським енергообʼєктам, сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована.
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Шмигаль зазначив, що енергетика залишається пріоритетною сферою України. За його словами, уряд та енергетики «продовжують в режимі 24/7 відновлення, ремонти та розбудову децентралізованої генерації».
Джерело: Мінфін
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