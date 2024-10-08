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8 жовтня 2024, 15:53

Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій проти росії

У вівторок, 8 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дестабілізуючих дій рф за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У вівторок, 8 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дестабілізуючих дій рф за кордоном.
Фото: armyinform.com.ua

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«Ці нові рамки дозволять ЄС переслідувати фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність», — йдеться у повідомленні.

Гібридні загрози

Зазначається, що відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як:

  • підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інститутів;
  • погрози та саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури;
  • використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією;
  • зловмисна кібердіяльність,
  • маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії.

Нові санкції включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами і компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію ЄС.

Рішення ухвалено на основі пропозиції Верховного представника із закордонних справ Жозепа Борреля і є відповіддю на зростаючі гібридні операції росії в Європі.

Читайте також: США ввели санкції проти рф через кіберзлочини та відмивання грошей

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року дію санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив суверенітету і незалежності України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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