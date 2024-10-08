Рада ЄС запровадила новий механізм санкцій проти росії

У вівторок, 8 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дестабілізуючих дій рф за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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«Ці нові рамки дозволять ЄС переслідувати фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність», — йдеться у повідомленні.

Гібридні загрози

Зазначається, що відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як:

підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інститутів;

погрози та саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури;

використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією;

зловмисна кібердіяльність,

маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії.

Нові санкції включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами і компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію ЄС.

Рішення ухвалено на основі пропозиції Верховного представника із закордонних справ Жозепа Борреля і є відповіддю на зростаючі гібридні операції росії в Європі.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року дію санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив суверенітету і незалежності України.