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8 жовтня 2024, 15:31

Хакери зламали MoneyGram

У MoneyGram підтвердили інформацію про те, що хакери викрали особисту інформацію його клієнтів і дані про транзакції. Це сталось під час кібератаки минулого місяця, пише TechCrunch.

У MoneyGram підтвердили інформацію про те, що хакери викрали особисту інформацію його клієнтів і дані про транзакції.

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За інформацією видання, зловмисники отримали доступ до бази даних 20 вересня, тоді через кібератаку стався тижневий збій у роботі платформи — вебсайт й додаток не працювали.

Компанія повідомила, що розслідує інцидент. В MoneyGram поки не знають хто постаржав від атаки.

Викрадені дані клієнтів включають імена, номери телефонів, поштові та електронні адреси, дати народження, а також національні ідентифікаційні номери. У MoneyGram зазначили, що викрадена інформація також містить дані про транзакції, таку як дати і суми транзакцій.

MoneyGram є другим за величиною оператором грошових переказів у світі з понад 50 мільйонами користувачів, які пересилають понад 200 мільярдів доларів на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 жовтня 2024, 15:39
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