Криптовалютний ринок у вересні: зростання капіталізації та виклики безпеки

У вересні 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 8%, що було обумовлено сприятливими глобальними економічними подіями. Про це йдеться в щомісячному звіті Binance Research.

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Зокрема, рішення Федеральної резервної системи США знизити ставку федеральних фондів і позитивні показники ринку праці сприяли оптимістичним настроям.

Одночасно Народний банк Китаю зменшив процентні ставки та ввів 1 трильйон юанів у банківську систему, щоб пом’якшити дефляційні ризики.

Джерело: CoinMarketCap, станом на 30 вересня 2024 року

Зазначається, що ці макроекономічні фактори призвели до зростання як фондових ринків, так і ринку криптовалют. Однак, розвиток ринку в найближчій перспективі залишається залежним від економічних звітів та політики центральних банків.

Wrapped Bitcoin (wBTC) зберігає сильні позиції, досягнувши рекордної кількості транзакцій. Частка wBTC на ринку становить понад 65%.

Джерело: CoinMarketCap, станом на 30 вересня 2024 року

Це відбувається на тлі суперечок щодо нової моделі зберігання активів wBTC, яка передбачає охоплення кількох юрисдикцій та багатосторонній підхід, а також зростаючої конкуренції на ринку, де тепер працює понад 20 гравців.

Емісія ETH у вересні сягнула 0,74% на рік — це найвищий показник за останні два роки, що віддаляє Ethereum від статусу «Ultrasound Money». Це зростання емісії було спричинене зменшенням активності мережі через ринкові умови та посилення конкуренції з боку рішень другого рівня (Layer 2).

Джерело: DeFiLlama, станом на 30 вересня 2024 року

Нижчі комісії за транзакції та скорочення кількості спалених токенів не дозволили ETH залишатися дефляційним активом, що призвело до позитивних змін у щоденній пропозиції токенів.

Загальна вартість реальних активів (RWAs) на блокчейні сягнула рекордного рівня — понад $12 млрд, з яких $9,1 млрд припадає на приватний кредит. Це зростання головним чином пов’язане з діяльністю фінтех-компанії «Figure».

Джерело: Binance Research, станом на 30 вересня 2024 року

Токенізовані казначейські облігації також зазнали стрімкого зростання у 2024 році, збільшившись з $769 млн на початку року до понад $2,2 млрд у вересні.

Це зростання, ймовірно, було викликане тим, що процентні ставки в США були на найвищому рівні за останні 23 роки (до недавнього зниження).

Безпека

Однією з головних проблем, з якою стикається криптовалютний ринок, залишається безпека. Загальні втрати від хакерських атак на криптовалюти за цей рік становлять $1,3 млрд, що відображає подальше зниження з 2021 року, оскільки галузь впроваджує сильніші протоколи безпеки.

Хоча найбільші атаки цього року були спрямовані на централізовані біржі, такі як DMM Bitcoin та WazirX, які втратили $305 млн і $235 млн відповідно, індустрія активно працює над покращенням заходів безпеки для захисту активів користувачів.

Джерело: Binance Research, станом на 30 вересня 2024 року

Інвесторам рекомендується уважно стежити за безпекою своїх активів і впроваджувати передові практики зберігання, особливо під час зростання активності на ринку.

Криптовалютний ринок продовжує відображати глобальні макроекономічні тенденції, зокрема зниження ставок центральними банками, що позитивно впливає на зростання капіталізації ринку.

Однак, незважаючи на це зростання, інвестори повинні бути обізнані про ризики, зокрема виклики, пов’язані з безпекою та зміною емісії Ethereum. Подальший розвиток ринку значною мірою залежатиме від майбутніх економічних рішень та зусиль галузі щодо підвищення безпеки.