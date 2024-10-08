Binance проведе конвертацію виключених із лістингу криптовалют, фактори продовження ралі BTC: що нового

Binance проведе конвертацію виключених із лістингу криптовалют

До 29 жовтня користувачі Binance повинні вивести виключені з лістингу на платформі токени або їх автоматично конвертують у стейблкоїн USDC. Про це повідомляє пресслужба криптобіржі.

До числа порушених монет увійшли:

Vai (VAI);

Tornado Cash (TORN);

OMG Network (OMG);

Waves (WAVES);

NEM (XEM);

BarnBridge (BOND);

Dock (DOCK);

Mdex (MDX);

Polkastarter (POLS);

Pundi X PURSE (PURSE).

У разі проведення конвертації еквівалентна сума USDC надійде на рахунок до 28 квітня 2025 року.

Усім причетним користувачам біржа надішле додаткові електронні листи.

За тиждень відтік капіталу з криптофондів склав $147 мільйонів

У період із 30 вересня по 4 жовтня 2024 року відтік капіталу з криптофондів склав $147 млн. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти пов’язують відтік коштів з оприлюдненням економічних даних, які були вищими за очікування і знижують ймовірність значного зниження процентної ставки.

Серед постачальників найбільше капіталу вивели з фонду ARK 21 Shares — $207 млн. У Fidelity відтік на $139 млн.

Що стосується розподілу даних за активами, то лідером за відтоком стали продукти на базі біткоїна — $159 млн. У Ethereum-фондах продовжився відтік на майже $29 млн. У біткоїн-продуктах, що дозволяють відкривати шорт-позиції, спостерігався приплив коштів на суму $2,8 млн.

Аналітики додали, інтерес інвесторів до Ethereum залишається слабким.

На регіональному рівні найбільший відтік на ринку США — $209 млн, далі йдуть Німеччина — $8,3 млн, Гонконг — $7,3 млн та Швеція — $2,1 млн. У Канаді, Бразилії Швейцарії та Австралії спостерігався приплив коштів.

Tether випустить фільм на честь 10-річчя USDT

Компанія Tether випустить документальний фільм «Стабільність і свобода в хаосі» про USDT і його вплив на боротьбу з інфляцією на честь ювілею стейблкоїна.

«Пориньте в історію про те, як USDT став рятувальним кругом для мільйонів людей, борючись з інфляцією і сприяючи фінансовій свободі в усьому світі», — йдеться в анонсі.

У трейлері показано уривки інтерв'ю з користувачами з Туреччини, Бразилії, Аргентини, які отримали вигоду завдяки використанню USDT на тлі швидкого знецінення національної валюти.

6 жовтня 2014 року випустили перші токени USDT на базі біткоїна і за допомогою протоколу Omni Layer. Тоді вони називалися Realcoin, проте незабаром відбувся ребрендинг. Пізніше проєкт розширили на інші блокчейни на кшталт Ethereum, TRON і TON.

Tether позиціює стейблкоїн як аналог долара США. USDT був і залишається найбільшим стейблкоїном із поточною ринковою капіталізацією в $120 млрд.

У NYDIG назвали фактори продовження ралі біткоїна

З початку року біткоїн подорожчав на 49,2%, показавши найкращу динаміку серед ключових активів. Згідно з NYDIG, низка драйверів можуть продовжити висхідну динаміку у четвертому кварталі.

Наприкінці третього кварталу ринок криптовалют отримав підтримку від глобального пом’якшення монетарної політики та оголошення про стимули владою Китаю.

Фахівці переконані, що цифрове золото зараз відповідає тому положенню, де воно перебувало в останні два цикли.

«У той час, як інвестори можуть бути розчаровані торгівлею в діапазоні протягом останніх шести місяців, будьте впевнені, що порівняно з попередніми фазами біткоїн перебуває саме там, де він був у цей час у попередніх двох», — зазначили аналітики.

Жовтень-грудень — традиційно бичачий період для активу, і є низка факторів, які дадуть змогу «історії зримуватися», вказали експерти.

Серед них — майбутні вибори в США 5 листопада. Перемога кандидата від республіканців Дональда Трампа призведе до значного зростання, на думку фахівців.

Експерти відзначили збільшену кореляцію цифрового золота з фондовим ринком США. У третьому кварталі ціновий взаємозв'язок на 90-денному відрізку досяг 0,46.

«Рівень все ще низький. Це означає, що біткоїн пропонує значні переваги диверсифікації для портфелів із кількома активами», — зазначили аналітики.