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8 жовтня 2024, 10:45

Нідерланди «розморозили» більшу частину російських активів — De Telegraaf

Уряд Нідерландів розморозив російські активи на суму понад 560 млн євро. Про це пише голландська газета De Telegraaf із посиланням на документи, які міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп направив до парламенту.

Уряд Нідерландів розморозив російські активи на суму понад 560 млн євро.
Фото: depositphotos

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Що відомо

На початку року влада повідомляла про заблоковані активи на 660 млн євро з моменту ухвалення перших санкційних обмежень. Однак до 1 липня, судячи з документів, що потрапили до журналістів, ця цифра знизилася до 97,2 млн євро.

Дві третини заморожених коштів з усієї первісної суми, або 430 млн євро припадали на дві російські компанії. Їхню назву видання не розкриває. Але, як випливає з документів, одна з них змогла розблокувати активи на 230 млн євро, оскільки «формально дистанціювалася» від російського власника за допомогою спеціальної схеми володіння.

Нагадаємо

Основну частину російських активів було заблоковано в лютому-березні 2022 року. Тоді уряд прозвітував перед палатою представників про заморожування активів на 515,91 млн євро. Повідомлення надходили до чиновників від банків, трастових фондів, страхових компаній та пенсійних фондів. При цьому найбільша кількість повідомлень надійшла від банків.

У Нідерландах тривалий час знаходилася головна структура компанії «Яндекс», яка починаючи з 2022 року переживала реструктуризацію та розподіл активів. Також у Нідерландах працювала «дочка» Альфа-банку, Amsterdam Trade Bank, проте 2022 року Окружний суд Амстердама визнав компанію банкрутом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
8 жовтня 2024, 10:58
#
Схеми мутки… хабарі…
+
0
idebsa
idebsa
8 жовтня 2024, 12:15
#
Тестується ситсема європейського відкатінга
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