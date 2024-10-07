Офіційний курс на 7 жовтня: НБУ зміцнив гривню на три копійки

Національний банк України встановив на 7 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1859 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 7 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,43 (на 4 жовтня курс був встановлений на рівні 45,52 грн). Європейська валюта подешевшала на 9 копійок.

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