Оподаткування посилок призведе до зростання витрат та логістичного колапсу — співвласник «Нової пошти»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2024, 10:00

Оподаткування посилок призведе до зростання витрат та логістичного колапсу — співвласник «Нової пошти»

Ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має бути відкинута, оскільки вона може призвести до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу,повідомив співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

Ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має бути відкинута, оскільки вона може призвести до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу,повідомив співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Думаю, цих причин достатньо, щоб відкинути ідею оподаткування посилок, як безглузду і шкідливу для всіх», — написав він у фейсбуці в суботу.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Думаю, цих причин достатньо, щоб відкинути ідею оподаткування посилок, як безглузду і шкідливу для всіх», — написав він у фейсбуці в суботу.

Поперешнюк зазначив, що на тлі катастрофічного для економіки зростання податків і нових регулювань ідея обкласти зборами міжнародні посилки — найгірша з усіх, які можна було б придумати.

«Держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх із оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур і вартості самих посилок. І це ще йдеться про „дорогі“ посилки від EUR150. Після зниження податкового порогу до митного конвеєра потраплять ще дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть», — написав співвласник «Нової пошти».

Також, за його словами, впровадження ініціативи може призвести до логістичного колапсу.

«Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча на митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже доби. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс і величезні затримки доставки, якщо під податок потраплять усі посилки», — написав Поперешнюк.

Він також висловив припущення про те, що ініціатива викличе невдоволення у більшості українців.

«Досі всі податкові інновації стосувалися тільки бізнесу. Але з моменту впровадження нових податків на посилки, всі принади податкового сервісу на своїх спинах відчують мільйони фізичних осіб. Що додасть державі до фінансових збитків ще й електоральні», — написав Поперешнюк.

Читайте: Оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро планують повернути — Гетманцев

Він також висловив думку, що ініціатива призведе до збільшення тіні, контрабанди та корупції.

Поперешнюк закликав збільшити доходи бюджету, підвищивши безмитний поріг для посилок до 1 тис. євро і спростивши митні процедури.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики завершують підготовку законопроєкту щодо оподаткування посилок з-за кордону на суму до 150 євро, які наразі не оподатковують.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Sarevok
Sarevok
7 жовтня 2024, 10:43
#
Так цель не доход получить, а закрутить гайки, чтобы население не расслаблялось и испытывало больше патриотических чувств. На такое никаких бюджетных денег не жалко.
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
7 жовтня 2024, 10:55
#
Співвласник Нової Пошти просто не міг сказати щось інше, але тут я з ним згоден. Цей закон з однієї сторони збільшить витрати на митницю, а з іншої - забезпечить переток коштів від онлайн покупок до місцевого рітейлу, який буде продавати той же Китай, але зі своєю маржею.

Вигодонабувач тут тільки місцевий рітейл в обличчі Вагіфа Алієва і інших бізнесменів. В мінусі - українські громадяни, бо закриється можливість десь зекономити. Також — українська економіка, бо частина купівельної спроможності громадян буде осідати маржею в карманах нашого рітейлу, а могла ж бути витрачена на продукти, або щось інше.

Громадян треба стимулювати витрачати кошти на українського виробника, а не навпаки економити, бо тепер він буде 3 рази зважувати чи потрібна йому та чи інші річ, бо його витрати зросли.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Qwerty1999 и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами