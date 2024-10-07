Оподаткування посилок призведе до зростання витрат та логістичного колапсу — співвласник «Нової пошти»

Ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має бути відкинута, оскільки вона може призвести до невиправданого підвищення витрат держави на митно-податкові процедури і логістичного колапсу, повідомив співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

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«Думаю, цих причин достатньо, щоб відкинути ідею оподаткування посилок, як безглузду і шкідливу для всіх», — написав він у фейсбуці в суботу.

Поперешнюк зазначив, що на тлі катастрофічного для економіки зростання податків і нових регулювань ідея обкласти зборами міжнародні посилки — найгірша з усіх, які можна було б придумати.

«Держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх із оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур і вартості самих посилок. І це ще йдеться про „дорогі“ посилки від EUR150. Після зниження податкового порогу до митного конвеєра потраплять ще дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть», — написав співвласник «Нової пошти».

Також, за його словами, впровадження ініціативи може призвести до логістичного колапсу.

«Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча на митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже доби. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс і величезні затримки доставки, якщо під податок потраплять усі посилки», — написав Поперешнюк.

Він також висловив припущення про те, що ініціатива викличе невдоволення у більшості українців.

«Досі всі податкові інновації стосувалися тільки бізнесу. Але з моменту впровадження нових податків на посилки, всі принади податкового сервісу на своїх спинах відчують мільйони фізичних осіб. Що додасть державі до фінансових збитків ще й електоральні», — написав Поперешнюк.

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Він також висловив думку, що ініціатива призведе до збільшення тіні, контрабанди та корупції.

Поперешнюк закликав збільшити доходи бюджету, підвищивши безмитний поріг для посилок до 1 тис. євро і спростивши митні процедури.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики завершують підготовку законопроєкту щодо оподаткування посилок з-за кордону на суму до 150 євро, які наразі не оподатковують.