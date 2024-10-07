В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат — НБУ

В Україні спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, що пов'язане з дефіцитом робочої сили. Однак, реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції. Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ .

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За даними Нацбанку, реальні зарплати українців уповільнили темпи зростання через підвищення цін. Опитування Інституту економічних досліджень підтвердило, що проблеми з пошуком кваліфікованих працівників залишаються на стабільно високому рівні.

Крім того, результати дослідження компанії Advanter показали, що середня укомплектованість штатів на підприємствах у серпні становила лише 71%, що майже не змінилося порівняно з травнем, коли показник був 74%.

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Водночас згідно з даними НБУ, кількість нових вакансій продовжує зростати, особливо у великих містах, завдяки активізації економічної діяльності. Попри це, кількість нових резюме стабілізувалася, що свідчить про те, що українці почали більш активно шукати роботу.