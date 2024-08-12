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12 серпня 2024, 17:46

На ринку праці зросла зарплата, кількість вакансій і конкуренція — дослідження

Липень 2024 року відзначився зростанням середньої заробітної плати, кількості вакансій і конкуренції шукачів. І хоча тут ми бачимо позитивну динаміку, говорити про подолання дефіциту кадрів ще рано. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Липень 2024 року відзначився зростанням середньої заробітної плати, кількості вакансій і конкуренції шукачів.
Фото: depositphotos

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Відновлення ринку

Зокрема, роботодавцям все ще вкрай важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, медиків, фахівців зі сфери будівництва й транспорту.

Уже другий місяць поспіль Харківщина не потрапляє до пʼятірки областей-лідерів за кількістю вакансій, хоча пропозицій роботи тут побільшало.

Попри сезонні тенденції, у липні побільшало роботи

У липні роботодавці розмістили на Work.ua 111 756 вакансій, що майже на 1% більше, ніж було у червні. Це зростання, хоч і незначне, цікаве тим, що вибивається із сезонних тенденцій: аналітика показує, що зазвичай в середині літа кількість роботи зменшується. Тож літо у 2024 році поки не скидається на «низький» сезон

Зміни на ринку праці у липні не були синхронними. Серед областей-лідерів побільшало вакансій лише у Київській і Дніпропетровській області (по +1%). В інших трьох бачимо невеликий спад.

Натомість побільшало роботи у Запорізькій (+5%), Миколаївській (+4%), Кіровоградській (+4%), Харківській (+2%) областях.

Остання вже другий місяць поспіль не потрапляє до пʼятірки областей-лідерів за кількістю вакансій, хоча й скоротила відставання до мінімуму в липні.

Зарплата нарешті зросла і в цивільних вакансіях

Від лютого до травня розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ситуація зрушила з мертвої точки, фіксували приріст +2,5% до 20 500 грн. Проте це зростання відбулося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони, а у цивільних професіях зарплата не зростала пʼятий місяць поспіль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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