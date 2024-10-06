Сербія отримала перший в історії інвестиційний рейтинг

S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг Сербії з BB+ до BBB-, що виводить її валютні облігації зі «сміттєвого» статусу та переводить їх у категорію інвестиційного рівня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву агентства.

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Прогноз щодо рейтингу — стабільний. Таким чином, рейтингова компанія тепер оцінює кредитоспроможність Сербії на одному рівні з Угорщиною та Румунією і на один щабель нижче за Мексику. У країни залишається спекулятивний рейтинг у Fitch Ratings та Moody's Ratings.

«Підвищення рейтингу відображає підвищення стійкості економіки Сербії до потрясінь завдяки ефективному макроекономічному управлінню, яке, як ми очікуємо, збережеться найближчими роками», — йдеться у повідомленні S&P.

Там наголошується, що стійкий внутрішній попит, накопичені резерви, а також обережна фіскальна та грошово-кредитна політика, що підтримується співпрацею з МВФ, дозволяють Сербії протистояти економічним труднощам та майбутнім можливим шокам.

S&P змінило свій прогноз щодо кредитного рейтингу Сербії на позитивний у квітні 2024 року, а Fitch і Moody's пішли за ним у серпні, що, за даними Bloomberg, підвищує ймовірність того, що країна незабаром отримає рейтинг інвестиційного рівня від трьох світових рейтингових агентств.

Сербія стала першою країною Західних Балкан із рейтингом інвестиційного рівня та єдиною країною-кандидатом на вступ до ЄС з таким рейтингом.

Прибутковість облігацій Сербії з терміном погашення у 2034 році, номінованих у доларах, знизилася на 70 базисних пунктів з червневого піку і склала 5,63% за даними на п'ятницю, 4 жовтня.

З червня облігації Сербії продемонстрували прибутковість у 7%, що перевищує зростання індексу Bloomberg EM Hard Currency, який становив 5,8%. Деякі інвестори, такі як Morgan Stanley Investment Management, давно вважали, що Сербія заслуговує на підвищення рейтингу, зазначає агентство.