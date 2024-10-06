Сербія отримала перший в історії інвестиційний рейтинг

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2024, 14:12

Сербія отримала перший в історії інвестиційний рейтинг

S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг Сербії з BB+ до BBB-, що виводить її валютні облігації зі «сміттєвого» статусу та переводить їх у категорію інвестиційного рівня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву агентства.

S&P підвищило довгостроковий суверенний рейтинг Сербії з BB+ до BBB-, що виводить її валютні облігації зі «сміттєвого» статусу та переводить їх у категорію інвестиційного рівня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву агентства.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіПрогноз щодо рейтингу — стабільний.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Прогноз щодо рейтингу — стабільний. Таким чином, рейтингова компанія тепер оцінює кредитоспроможність Сербії на одному рівні з Угорщиною та Румунією і на один щабель нижче за Мексику. У країни залишається спекулятивний рейтинг у Fitch Ratings та Moody's Ratings.

«Підвищення рейтингу відображає підвищення стійкості економіки Сербії до потрясінь завдяки ефективному макроекономічному управлінню, яке, як ми очікуємо, збережеться найближчими роками», — йдеться у повідомленні S&P.

Там наголошується, що стійкий внутрішній попит, накопичені резерви, а також обережна фіскальна та грошово-кредитна політика, що підтримується співпрацею з МВФ, дозволяють Сербії протистояти економічним труднощам та майбутнім можливим шокам.

S&P змінило свій прогноз щодо кредитного рейтингу Сербії на позитивний у квітні 2024 року, а Fitch і Moody's пішли за ним у серпні, що, за даними Bloomberg, підвищує ймовірність того, що країна незабаром отримає рейтинг інвестиційного рівня від трьох світових рейтингових агентств.

Сербія стала першою країною Західних Балкан із рейтингом інвестиційного рівня та єдиною країною-кандидатом на вступ до ЄС з таким рейтингом.

Прибутковість облігацій Сербії з терміном погашення у 2034 році, номінованих у доларах, знизилася на 70 базисних пунктів з червневого піку і склала 5,63% за даними на п'ятницю, 4 жовтня.

З червня облігації Сербії продемонстрували прибутковість у 7%, що перевищує зростання індексу Bloomberg EM Hard Currency, який становив 5,8%. Деякі інвестори, такі як Morgan Stanley Investment Management, давно вважали, що Сербія заслуговує на підвищення рейтингу, зазначає агентство.

Почніть заробляти від 10% річного активного та пасивного доходу

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами