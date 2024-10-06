На нафтовий ринок вийшли так звані «туристи» — Bloomberg

На тлі найбільшого за два роки ралі на нафтовий ринок вийшли так звані туристи — трейдери-опортуністи, які з'являються і йдуть у момент великих потрясінь у світі, пише Bloomberg.

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Приплив туристів

Як приклад такого «туриста» Bloomberg наводить дейтрейдера (здійснює операції одним днем) Резу Ділмагані з Фінікса, штат Арізона. Він переважно торгує акціями, але минулого тижня здійснив кілька угод на ринку пального. «Відколи [нафта] досягла позначки $67, ціна росла досить стабільно. Коли все стабільно, це здорово», — каже Ділмагані.

Агентство зазначає, що роздрібні інвестори зараз активно вкладаються у продукти, пов'язані з нафтою. Так, обсяги розміщення найбільшого біржового трекера цін на нафту — Нафтового фонду США (USO) — цього тижня зросли до рекордного рівня з початку вторгнення росії в Україну у 2022 році.

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Ф'ючерси на нафту WTI Micro (контракти меншої вартості, ніж WTI), які торгуються на роздрібних інвестиційних майданчиках, цього тижня показали максимальний з січня денний обсяг торгів. Bloomberg зазначає, що інтерес до щотижневих опціонів, які трейдери використовують для хеджування короткострокових цінових ризиків, досягнув рекорду — укладено майже 80 тис. контрактів.

Незважаючи на те, що така ситуація приносить на ф'ючерсний ринок ліквідність, це загрожує ще більшою волатильністю — один з індексів, CBOE Crude Oil Volatility Index, цього тижня показав рекордне за два роки зростання.

Також це створює ризики для традиційніших трейдерів, оскільки вихід на ринок «туристів» сприяє більш сильному зростанню цін, ніж обумовлено фундаментальними факторами.

Фахівець з енергетики брокера TC ICAP Скотт Шелтон вважає, що якщо конфлікт на Близькому Сході насправді не вплине на постачання сирої нафти, ринок може різко впасти.