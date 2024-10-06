На нафтовий ринок вийшли так звані «туристи» — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2024, 13:07

На нафтовий ринок вийшли так звані «туристи» — Bloomberg

На тлі найбільшого за два роки ралі на нафтовий ринок вийшли так звані туристи — трейдери-опортуністи, які з'являються і йдуть у момент великих потрясінь у світі, пише Bloomberg.

На тлі найбільшого за два роки ралі на нафтовий ринок вийшли так звані туристи — трейдери-опортуністи, які з'являються і йдуть у момент великих потрясінь у світі, пише Bloomberg.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПриплив туристівЯк приклад такого «туриста» Bloomberg наводить дейтрейдера (здійснює операції одним днем) Резу Ділмагані з Фінікса, штат Арізона.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Приплив туристів

Як приклад такого «туриста» Bloomberg наводить дейтрейдера (здійснює операції одним днем) Резу Ділмагані з Фінікса, штат Арізона. Він переважно торгує акціями, але минулого тижня здійснив кілька угод на ринку пального. «Відколи [нафта] досягла позначки $67, ціна росла досить стабільно. Коли все стабільно, це здорово», — каже Ділмагані.

Агентство зазначає, що роздрібні інвестори зараз активно вкладаються у продукти, пов'язані з нафтою. Так, обсяги розміщення найбільшого біржового трекера цін на нафту — Нафтового фонду США (USO) — цього тижня зросли до рекордного рівня з початку вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Читайте: Грошей багато не буває: нафта дорожчає, а OpenAI виріс до $157 млрд

Ф'ючерси на нафту WTI Micro (контракти меншої вартості, ніж WTI), які торгуються на роздрібних інвестиційних майданчиках, цього тижня показали максимальний з січня денний обсяг торгів. Bloomberg зазначає, що інтерес до щотижневих опціонів, які трейдери використовують для хеджування короткострокових цінових ризиків, досягнув рекорду — укладено майже 80 тис. контрактів.

Незважаючи на те, що така ситуація приносить на ф'ючерсний ринок ліквідність, це загрожує ще більшою волатильністю — один з індексів, CBOE Crude Oil Volatility Index, цього тижня показав рекордне за два роки зростання.

Також це створює ризики для традиційніших трейдерів, оскільки вихід на ринок «туристів» сприяє більш сильному зростанню цін, ніж обумовлено фундаментальними факторами.

Фахівець з енергетики брокера TC ICAP Скотт Шелтон вважає, що якщо конфлікт на Близькому Сході насправді не вплине на постачання сирої нафти, ринок може різко впасти.

Почніть заробляти від 10% річного активного та пасивного доходу

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами