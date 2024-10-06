Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку цього тижня зменшився до $721,2 млн з $756,2 млн тижнем раніше. Згідно з ними, НБУ четвертий тиждень поспіль не здійснював купівлю валюти, пише «Інтерфакс-Україна».

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Як змінився курс гривні

Офіційний курс гривні за тиждень послабився на 2 коп. — до 41,1859 грн/$1, водночас готівковий зміцнився на 7 коп. як під час купівлі — до 41,40 грн/$1, так і під час продажу — до $41,48 грн/$1.

Із початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,4%, або на 3,18 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості — на 12,6%, або на 4,62 грн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, із понеділка до четверга від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу скорочувалося з $70,95 млн до $65,90 млн.

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