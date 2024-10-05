FAO: Зростання світових цін на продовольство у вересні було найшвидшим за 1,5 року

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Зростання цін

«Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари в усьому світі, у вересні становив у середньому 124,4 пункту, що на 3% більше, ніж у серпні, і на 2,1% більше, ніж роком раніше», — заявили в організації.

Зазначається, що Індекс ФАО цін на цукор показав у вересні найбільше зростання (+10,4%). Це пов'язано з погіршенням перспектив урожаю в Бразилії та побоюваннями, що рішення Індії зняти обмеження на використання цукрової тростини для виробництва етанолу може вплинути на обсяги експорту цукру.

Також зросли Індекси цін на зернові (+3%), олію (+4,6%), молочні продукти (+3,8%) та м'ясо (0,4%).