Уряд запускає «інвестняню» для ТОВ «Астарта-Київ» та ТОВ «Буковель»

Кабінет Міністрів схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у межах закону про «інвестнянь», повідомила пресслужба Мінекономіки. Державну підтримку отримають ТОВ «Астарта-Київ» та ТОВ «Буковель».

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«Астарта-Київ»

Перший договір буде укладено з ТОВ «Астарта-Київ» та ТОВ «Астарта Агро Протеїн». Попри повномасштабну війну, компанія вкладає кошти в модернізацію своїх заводів, зазначило Мінекономіки. «Астарта» планує побудувати завод із переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області.

Компанія інвестує понад 76 млн евро у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дозволить створити 110 нових робочих місць, сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні, допоможе запровадити нові підходи у вирощуванні та переробці сої, йдеться у повідомленні.

Буковель

Другий договір буде підписано між Кабміном ТОВ «Буковель» та ТОВ «Аквапарк» про реалізацію інвестиційного проєкту із значними інвестиціями. Реалізація проєкту сприятиме створенню не менше 82 робочих місць та щомісячним податковим надходженням до бюджету у розмірі понад 469 000 грн, зазначили в Мінекономіки.