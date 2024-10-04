Coinbase видалить стейблкоїни, які не відповідають новим правилам ЄС про цифрові активи MiCA. Під делістинг може потрапити й USDT від Tether. Про це пише Bloomberg.

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Coinbase надасть оновлення для користувачів наступного місяця, щоб вони могли конвертувати свої стейблкоїни в монети які відповідають стандартам ЄС, наприклад, USDC від Circle.

З 30 червня правила MiCA для емітентів стейблкоїнів вимагають авторизації у принаймні одній країні-члені ЄС.

З 31 грудня правила будуть застосовуватися до криптобірж та інших компаній, що працюють в регіоні.

Якщо обмеження торкнуться USDT, це може серйозно сколихнути крипторинок, оскільки доля цього активу у секторі стейблкоїнів становить 75%.