Coinbase видалить стейблкоїни, які не відповідають новим правилам ЄС про цифрові активи MiCA. Під делістинг може потрапити й USDT від Tether. Про це пише Bloomberg.
4 жовтня 2024, 16:31
Coinbase видалить стейблкоїни, які не відповідають новим правилам ЄС про цифрові активи MiCA
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Coinbase надасть оновлення для користувачів наступного місяця, щоб вони могли конвертувати свої стейблкоїни в монети які відповідають стандартам ЄС, наприклад, USDC від Circle.
- З 30 червня правила MiCA для емітентів стейблкоїнів вимагають авторизації у принаймні одній країні-члені ЄС.
- З 31 грудня правила будуть застосовуватися до криптобірж та інших компаній, що працюють в регіоні.
Якщо обмеження торкнуться USDT, це може серйозно сколихнути крипторинок, оскільки доля цього активу у секторі стейблкоїнів становить 75%.
Джерело: Мінфін
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