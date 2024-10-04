monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G. Про це на своїй сторінці у TikTok повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський, передає Forbes.
4 жовтня 2024, 15:04
monobank запускає власні POS-термінали
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«У терміналі є свій акумулятор та модуль 4G, тому навіть якщо у магазині немає світла та інтернету, він буде працювати», — йдеться у його повідомленні.
Підключення терміналу триває пів години, а відправити його зможуть на будь-яке відділення «Нової пошти» або курʼєром.
Як уточнив Рогальський виданню, за рік український необанк планує встановити близько 15 тисяч терміналів. «Це стало б логічним продовженням наших продуктів для торгових підприємств і тих, кому не зручно користуватись QR-терміналом», — додав він.
Тарифи: 500 грн — оренда терміналу, 1,3% — плата за транзакцію.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1