monobank запускає власні POS-термінали

monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G. Про це на своїй сторінці у TikTok повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський, передає Forbes.

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«У терміналі є свій акумулятор та модуль 4G, тому навіть якщо у магазині немає світла та інтернету, він буде працювати», — йдеться у його повідомленні.

Підключення терміналу триває пів години, а відправити його зможуть на будь-яке відділення «Нової пошти» або курʼєром.

Як уточнив Рогальський виданню, за рік український необанк планує встановити близько 15 тисяч терміналів. «Це стало б логічним продовженням наших продуктів для торгових підприємств і тих, кому не зручно користуватись QR-терміналом», — додав він.

Тарифи: 500 грн — оренда терміналу, 1,3% — плата за транзакцію.