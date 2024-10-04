OpenAI відкрила кредитну лінію на $4 млрд

З жовтня 2024-го OpenAI оголосила про створення нової кредитної лінії на суму $4 мільярди на додачу до попереднього раунду фінансування на суму $6,6 мільярда. Загалом компанія тепер має доступ до понад $10 мільярдів ліквідності, йдеться в офіційній заяві, пише mezha.media.

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Для нової поновлювальної кредитної лінії розробник ChatGPT співпрацював з JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS та HSBC. Отримані кошти використають для подальших інвестицій у штучний інтелект.

Це вкотре підтверджує міцну співпрацю OpenAI з групою фінансових установ, багато з яких є безпосередніми клієнтами компанії. Цих $10,6 мільярда дадуть OpenAI гнучкість для інвестування у нові ініціативи та у «революційні дослідження та продукти».

«Ця кредитна лінія ще більше зміцнює наш баланс і забезпечує гнучкість для використання майбутніх можливостей зростання, — сказала Сара Фріар, фінансовий директор OpenAI, — Ми пишаємося тим, що нас підтримують найсильніші банки та інвестори у світі».

3 жовтня розробник ChatGPT також залучив ще $6,6 мільярда інвестицій, завершивши новий раунд фінансування. Рекордно доклалася компанія Thrive Capital, а серед інших інвесторів були також Microsoft та NVIDIA. Загалом це підняло вартість OpenAI до $157 мільярдів.