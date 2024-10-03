OpenAI завершила угоду із залучення $6,6 млрд у новому раунді фінансування, що підняло оцінку компанії до $157 млрд, інформує Bloomberg.
OpenAI залучила $6,6 млрд. Оцінка компанії досягла $157 млрд
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Деталі
Лідером раунду виступив венчурний фонд Thrive Capital, очолюваний Джошем Кушнером, який інвестував $1,3 млрд. Microsoft, головний партнер OpenAI, додатково влив $750 млн, додатково до раніше вкладених $13 млрд. Серед інших інвесторів — Khosla Ventures, Fidelity Management & Research та Nvidia, чипи якої широко використовуються в AI-технологіях.
Ця угода стала однією з найбільших приватних інвестицій в історії та підняла OpenAI в трійку найбільших стартапів світу разом зі SpaceX Ілона Маска та ByteDance Ltd., власником TikTok.
Обсяги інвестицій свідчать про віру технологічної спільноти в потенціал штучного інтелекту та бажання підтримати дорогі дослідження в цій галузі, зазначає видання.
Серед великих інвесторів також відзначились Tiger Global Management із внеском у $350 млн і Altimeter Capital, який вклав щонайменше $250 млн.
До глобальних інвесторів приєднались SoftBank Group із сумою $500 млн та нова технофірма MGX з Абу-Дабі. Також в угоді взяли участь Coatue і низка інших компаній.
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