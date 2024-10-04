Ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання з початку 2023 року

Нафта зросла приблизно на 8% за тиждень на тлі побоювань, що Ізраїль може вирішити завдати удару по іранським нафтовим об'єктам у відповідь на ракетний обстріл. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Нафта Brent торгувалася нижче $78 за барель після зростання на 5% у четвер, коли президент США Джо Байден заявив, що Штати обговорюють можливу підтримку атак Ізраїлю на енергетичну інфраструктуру Ірану.

Пізніше офіційний представник США заявив, що адміністрація все ще веде переговори з Ізраїлем і вважає, що рішення ще не прийнято. West Texas Intermediate (WTI) трималася на рівні близько $74.

Ціни на нафту зросли приблизно на 8% цього тижня, що є найбільшим зростанням з початку минулого року, оскільки ескалація конфлікту на Близькому Сході підвищила ймовірність перебоїв у поставках нафти.

Протистояння між Ізраїлем, Іраном та їхніми союзниками в Лівані, Газі та Ємені триває вже понад рік, підсилюючи побоювання щодо можливого повномасштабного конфлікту, який може втягнути інші країни.

Існують «побоювання, що Ізраїль націлиться на нафтовидобувні потужності Ірану, щоб вдарити по Ірану там, де йому боляче — по його кишені», — сказав Вішну Варатан, керівник відділу економіки та стратегії Азії в Mizuho Bank Ltd. у Сінгапурі.

За його словами, хоча ціни зросли, ринок ще не повністю врахував можливість повномасштабної війни.

На Близький Схід припадає близько третини світових поставок нафти. В останні місяці Іран викачує близько 3,3 млн барелів нафти на день, що робить його третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Citigroup Inc. підрахувала, що серйозний удар Ізраїлю по експортній потужності Ірану може призвести до втрати ринку 1,5 млн барелів щоденної пропозиції. Якщо Ізраїль завдасть удару по незначній інфраструктурі, може бути втрачено від 300 000 до 450 000 барелів.

Існують також побоювання, що Іран може підвищити ставки, атакувавши енергетичну інфраструктуру сусідніх країн або шляхи поставок, зокрема критичну протоку Хормуз.

За даними Clearview Energy Partners, порушення транспортних потоків через вузький водний шлях на вході в Перську затоку може підвищити ціни на нафту на $13−28 за барель.

Окрім кризи, альянс ОПЕК+ підтвердив план відновлення частини потужностей, що були тимчасово закриті, починаючи з грудня. Водночас Лівія почала відновлювати видобуток після послаблення політичної напруги.

Проте фізичний ринок залишається слабким, і неясно, чи зможе китайський стимулюючий пакет суттєво вплинути на споживання у найбільшому імпортері нафти у світі.