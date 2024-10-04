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4 жовтня 2024, 10:01

«Київський метрополітен» переплатив 160 мільйонів за доставку подарованих вагонів з Польщі — Держаудитслужба

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» переплатило близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих як подарунок від європейських партнерів. Це встановили фахівці Державної аудиторської служби України під час проведення аудиту фінансової діяльності КП «Київський метрополітен».

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» переплатило близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих як подарунок від європейських партнерів.
Фото: facebook.com/kyivmetro

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З’ясувалося, що середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість «Київський метрополітен» за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн.

За транспортування усіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на загальну суму 189,34 млн грн. Тоді як — за результатами досліджень відкритих джерел інформації (зокрема веб-сайтів низки операторів ринку перевезень) — розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн.

«Тобто зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 раза більше коштів, ніж вимагала ситуація», — підкреслили у Держаудитслужбі.

Зазначається, що підприємство-переможець, яке доставило вагони в Київ, очевидно дебютувало у сфері транспортно-експедиторських послуг.

З’ясувалося, що впродовж 2022−2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з «Київським метрополітеном» — його єдиний досвід в цьому напрямку.

Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося — їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
Riojas
Riojas
4 жовтня 2024, 10:09
#
Ну, а как? На закупке не получилось освоить, так, что бесплатно их теперь привезти?))
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 жовтня 2024, 10:32
#
Когось розстріляють у військовий час?
+
+30
SamBB
SamBB
4 жовтня 2024, 10:47
#
На 100% впевнений що мер був не вкурсє))))
+
0
TAN72
TAN72
4 жовтня 2024, 10:49
#
😂
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