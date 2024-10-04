Офіційний курс на 4 жовтня: НБУ зміцнив гривню на 5 копійок

Національний банк України встановив на 4 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,22 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Нацбанк на 4 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,52 (на 3 жовтня курс було встановлено на рівні 45,71 грн). Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.

Завантажуйте multi валюти для вигідного обміну валют