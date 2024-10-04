Національний банк України встановив на 4 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,22 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
4 жовтня 2024, 8:01
Офіційний курс на 4 жовтня: НБУ зміцнив гривню на 5 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 4 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,52 (на 3 жовтня курс було встановлено на рівні 45,71 грн). Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.
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Джерело: Мінфін
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