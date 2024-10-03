Національний банк України встановив на 3 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2755 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
3 жовтня 2024, 8:00
Офіційний курс на 3 жовтня: НБУ знизив курс гривні на дві копійки
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Нацбанк на 3 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,71 грн (на 2 жовтня курс було встановлено на рівні 45,71 грн). Європейська валюта не змінилася.
Завантажуйте multi валюти для вигідного обміну валют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі