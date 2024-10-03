Офіційний курс на 3 жовтня: НБУ знизив курс гривні на дві копійки

Національний банк України встановив на 3 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2755 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 3 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,71 грн (на 2 жовтня курс було встановлено на рівні 45,71 грн). Європейська валюта не змінилася.

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