Німеччина скоротить соціальні виплати тим, хто не працює

Новий законопроєкт, розроблений німецьким урядом, передбачає штрафи за відмову від працевлаштування і нелегальну роботу. Про це повідомляє Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення виплат

Згідно із законопроєктом, отримувачам державної соціальної допомоги в Німеччині, що відмовляються від запропонованої роботи або навчання без поважної причини, скоротять виплати на 30% протягом трьох місяців.

Безробітним, які не з'являться на прийом до центру зайнятості без поважної причини, також зменшать виплати на 30% на один місяць (раніше штраф становив 10%).

До людей, які отримують державну соціальну допомогу і працюють нелегально, також будуть застосовувати жорсткіші санкції. Центри зайнятості будуть юридично зобов'язані повідомляти митну адміністрацію про підозри щодо незадекларованої праці.

Водночас уряд Німеччини встановлює максимально допустимий час, який люди можуть витрачати на дорогу до роботи. Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то час на дорогу до роботи в один кінець має становити не більш як 2,5 години, а якщо вона більша — до трьох годин.

Зміни до закону також передбачають інтеграційне стажування для біженців. Крім того, роботодавці отримуватимуть субсидію, якщо звільнять біженців від роботи для проходження курсів професійної мови.

Зміни ще мають бути схвалені німецьким парламентом. Очікується, що вони набудуть чинності наприкінці року.