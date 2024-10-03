Мінекономіки та НБУ презентували законопроєкт щодо системи страхування воєнних ризиків

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Що відомо

Законопроєкт передбачає створення загальнодержавної системи страхування від воєнних ризиків для населення та бізнесу, що забезпечить захист страхових інтересів фізичних та юридичних осіб і відшкодування збитків, спричинених воєнними ризиками в Україні.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною. Зокрема, обов'язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об'єкти житлового будівництва.

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«Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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