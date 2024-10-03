Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 68%. Отже, їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.). повідомляє Укравтопром.

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Які авто обирають українці

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% вересневих продажів нових авто, що на 9 в.п. менше показника вересня 2023 р.

Проте, ринкова частка дизельних авто збільшилась з 22% до 26%. Помітно збільшилась частка гібридів з 17,4% до 21,5%. Додав і сегмент електромобілів — з 14% до 15%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

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Лідерські позиції за сегментами: