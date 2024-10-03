У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер ToyotaRAV-4, а «бронзу» місяця отримала Mazda CX5. Про це повідомляє Укравтопром.
3 жовтня 2024, 9:53
Ринок нових авто в Україні: названо бестселери вересня
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Топ-10 легковиків вересня 2024 року
- Renault Duster — 504 одиниці;
- Toyota RAV4 — 295;
- Mazda CX-5 — 161;
- Toyota Hilux — 148;
- Škoda Karoq — 138;
- Hyundai Tucson — 129;
- Škoda Kodiaq — 129;
- Škoda Octavia — 128;
- Volkswagen Touareg — 114;
- Kia Sportage — 112.
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Джерело: Мінфін
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