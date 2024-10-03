Експорт російських алмазів до Індії впав більш ніж на 20%

Імпорт необроблених алмазів із росії в Індію впав більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, пише The Wall Street Journal.

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Що відомо

Індійські компанії побоюються працювати з росією, побоюючись негативної реакції з боку урядів, які ввели санкції проти неї, розповіли представники бізнесу в Сураті, одному з найбільших центрів країни з обробки алмазів.

Раніше багато каменів під час постачання в інші країни описувалися як індійські, тому що вони піддаються «суттєвій переробці» у вигляді полірування чи огранювання в Індії. Але підготовлені «сімкою» обмежувальні заходи покликані домагатися ідентифікації алмазів.

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Передбачається, що повністю система відстеження необроблених алмазів має запрацювати з 1 вересня, тому очікується подальше падіння російських поставок до Індії. Як говорили дипломати з країн «сімки», готуючи ембарго, маркуватиметься «від 80% до 90% алмазів у світі», що дозволить як оптовим, так і роздрібним торговцям миттєво відокремлювати легальні алмази від нелегальних.

Нагадаємо

У 2022 р. експорт алмазів приніс росії понад $4 млрд.

США ввели санкції проти російських алмазів та «Алроси», частка якої на світовому ринку необроблених алмазів займає близько 30%, невдовзі після вторгнення росії в Україну, а Євросоюз — з 2024 року.

Основні клієнти в США почали відмовлятися від алмазів російського походження вже за кілька місяців після початку війни, розповів WSJ Хітеш Пател, виконавчий директор Dharmanandan Diamonds, одного з найбільших індійських експортерів.

Продажі його компанії в США скоротилися вдвічі за останні три роки (свою роль відіграла не лише ситуація з російським камінням, а й зниження попиту на американському ринку після його стрибка під час пандемії ковіда).