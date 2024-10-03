Засідання трьох центробанків: реакція ринків та поради інвесторам

Наприкінці вересня центробанки США, Британії та Японії провели засідання, де зокрема вирішувалось питання необхідності зміни облікової ставки. Рішення ЦБ були різні та по-різному вплинули на фінансові ринки. Як саме? Дізнаєтеся в огляді фінансового експерта та консультанта компанії Traders Union , Олега Ткаченка.

Засідання ФРС

18 вересня Федеральна резервна система США (ФРС) вперше за 4,5 роки зважилася на зниження облікової ставки, тим самим вказавши на початок політики пом'якшення. Востаннє ФРС підвищувала ставку у 2023 році, тримаючи її на найвищому рівні за останні 20 років. На тлі слабкого звіту про зайнятість, зниження ставки одразу на 50 базисних пунктів дало аналітикам підстави говорити про можливу рецесію — мовляв, дії ФРС спрямовані на пожвавлення економіки. Але чи є рецесія насправді?

Облікова ставка — ефективний інструмент боротьби з інфляцією. Якщо інфляція зростає, ФРС підвищує облікову ставку, за нею зростають ставки за кредитами та депозитами комерційних банків. Це стимулює людей скорочувати споживання та більше заощаджувати. Економіка сповільнюється, як і зростання цін.

Коли інфляцію вдається взяти під контроль, логічно було б поступово повертати облікову ставку назад, на випадок, якщо під час наступної кризи знову знадобиться використати цей інструмент.

Саме це зараз і робить ФРС. Цільовий рівень інфляції в США — 2%.

Різке зростання інфляції у 2021 році розпочалося переважно через карантинні обмеження. Після того, як за рік інфляція зросла вдвічі, ФРС почала підвищувати ставку.

У вересні-грудні 2022 року цей захід дав позитивний результат — інфляція припинила зростати й почала поступово знижуватись. На графіках видно, що часовий розрив між змінами в інфляційному тренді та діями ФРС становить у середньому рік. Зараз інфляція складає 2,5%, тобто перебуває близько до цільового рівня. Це означає, що протягом ще як мінімум одного року ФРС продовжить поступове зниження облікової ставки, щоб досягти рівня хоча б 2022 року.

Ринки оцінили рішення ФРС оптимістично. Всупереч думці, що інвестори побачать ознаки рецесії та підуть із високоризикових ринків, криптовалюти, навпаки, показали зростання.

Аналогічно відреагували й фондові ринки, оновивши історичні максимуми.

Що робити інвесторам. ФРС продовжить зниження облікової ставки, але навряд чи це призведе до негативних наслідків для фондового та криптовалютного ринків, які орієнтуються також і на інші фундаментальні фактори. Фондовим інвесторам варто стежити за даними ринку праці, криптовалютним — за діями Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Засідання Банку Англії.

Банк Англії порівняно з ФРС виявився більш консервативним. Ще влітку ймовірність зниження ставки була відносно високою. До початку серпня облікова ставка залишалася на максимальному за 16 років рівні. 1 серпня ставка була знижена на 25 базисних пунктів. Могло здатися логічним й надалі поступово знижувати ставку, але 19 вересня ЦБ вирішив інакше.

Британський фунт досяг цінового піка за останні 2,5 роки на тлі зниження ставки ФРС. Наступне засідання Банку Англії відбудеться 7 листопада, і тут ймовірність зниження ставки висока. Сильний фунт знижує конкурентоспроможність Великої Британії як експортера, і ЦБ змушений орієнтуватися на політику ФРС.

Що робити інвесторам. Британський фунт поки залишається привабливим активом. Якщо Банк Англії у листопаді не піде на зниження ставки, його курс до долара США може піднятися ще вище. Тому його покупку зараз можна розглядати як інвестиційну ідею.

Засідання Банку Японії.

У 2024 році центральний банк Японії вирішив відійти від політики негативних ставок. Тому головною інтригою було те, чи продовжиться зростання облікової ставки. За результатами засідання 20 вересня ставка залишилася на тому ж рівні — 0,25 б.п.

На початку вересня консенсус-прогноз показав, що аналітики очікують зростання ставки до 0,5 б.п. до кінця 2024 року. Банк Японії дав зрозуміти, що поки не квапитиметься підвищувати ставку. Жовтень — місяць перегляду цін, за його підсумками буде оцінено рівень інфляції, після чого наприкінці жовтня або в середині грудня (що найбільш ймовірно) може відбутися наступне підвищення ставки.

Японська єна на тлі очікувань зростання ставок продовжує зміцнюватись.

Що робити інвесторам. Оскільки більшість економістів впевнені в зростанні облікової ставки принаймні до кінця року, варто розглянути варіант покупки єни з горизонтом на 2−3 місяці.

Висновок

ФРС залишається ключовим гравцем на американських та європейських фінансових ринках. Дії ФРС безпосередньо впливатимуть на політику центробанків Європи. Тому ринки США варто розглядати як пріоритетний напрямок інвестування. Як альтернатива — високоризиковий актив, криптовалюти.