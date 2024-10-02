Офіційний курс на 2 жовтня: НБУ знизив курс гривні на дві копійки

Національний банк України встановив на 2 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2476 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 2 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,71 грн (на 1 жовтня курс було встановлено на рівні 46,15 грн). Європейська валюта подешевшала на 44 копійки.

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