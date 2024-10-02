Імпортувати сигарети з Польщі на 10% дешевше, ніж виробляти їх в Україні — Philip Morris

Philip Morris International дешевше на 10% імпортувати цигарки з Польщі, а не виробляти їх в Україні. Про це заявив заступник генерального директора із корпоративних зв'язків компанії «Філіп Морріс Україна» Михайло Поляков, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Він нагадав, що Philip Morris International у травні 2024 року відкрила нову фабрику у Львівській області. Нещодавно у компанії порівняли витрати на виробництво продукції на фабриках у Львові та у Кракові (Польщі).

«Ми зараз працюємо в кластері, де Польща — основний ринок. Найдорожче виробляти у Львові для України, ніж виробляти у Кракові та привозити до України», — сказав Поляков.

За його інформацією, причиною такої ситуації є наявність у Польщі додаткового резерву співробітників. Ризик не виходу на роботу співробітника чоловічої статі у Кракові суттєво нижчий. Крім того, під час повітряної тривоги лінії на тютюновій фабриці у Львові не працюють. Актуальним в Україні залишається питання з постачанням електроенергії.

«Влітку це питання (забезпечення електроенергією. — руд.) було дуже актуальним. На Львівщину релокувалось дуже багато підприємств. Система постачання електроенергії не була розрахована на таку кількість підприємств», — звернув увагу представник тютюнової корпорації.

Поляков також акцентував увагу на дії комендантської години, порушувати яку співробітники не готові навіть за наявності спеціальних перепусток. Він додав, що цього привілею у «Філіп Морріс Україна» взагалі немає.

«Все це накладає додаткові витрати. Тому на 10% нам дешевше виробляти цигарки у Польщі та привозити їх до України», — резюмував заступник гендиректора «Філіп Морріс Україна».

Philip Morris

Philip Morris була виділена з Altria у 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком — до $35,2 млрд, а за перший квартал цього року — на 9,7%, до $8,79 млрд. На Україну припадає приблизно 2% загального продажу в натуральному вираженні та 1% у грошовому.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її декларовані інвестиції перевищили $700 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію рф і вимушено перейшла на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за переділами країни та тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% — до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. Торік у жовтні компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення рф.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн. На фабриці працюватиме п'ять виробничих ліній.

Першу з них запустили у травні, ще чотири буде введено в експлуатацію до кінця 2024 року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук цигарок на рік. На фабриці буде створено 250 робочих місць.