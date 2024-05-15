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15 травня 2024, 16:23

Philip Morris запустила нову фабрику на Львівщині

Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.
Фото: wikipedia.org

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За планом на фабриці працюватиме 5 виробничих ліній. Першу з них запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

На новій фабриці буде створено 250 робочих місць. Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, які були релоковані з харківської фабрики Філіп Морріс, ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Окрім цього, компанія вже виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 млн грн у будівництво власного укриття на території фабрики.

«Цього року Філіп Морріс відзначає 30 років роботи в Україні. За цей час ми інвестували близько $750 млн в економіку тут. Попри складні умови ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу беззаперечну впевненість у майбутньому України», — прокоментував Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
15 травня 2024, 16:56
#
Фабрика яка вбиває…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 травня 2024, 17:02
#
Поближе к границе…
Экономия на логистике…
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