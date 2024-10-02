Туреччина на завершальній стадії інвестиційних переговорів з китайською Chery

Туреччина перебуває на завершальній стадії переговорів щодо можливих інвестицій китайського виробника автомобілів Chery, оскільки Анкара прагне поглибити свої зв’язки з китайськими виробниками автомобілів після досягнення інвестиційної угоди з китайською BYD раніше цього року. Про це повідомляє Reuters.

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Турецький чиновник, який говорив на умовах анонімності, не уточнив інвестиції, які Chery і Анкара обговорюють, і чи є терміни для досягнення остаточної угоди.

Президент Туреччини Таїп Ердоган зустрівся з президентом Chery International Гуйбінгом Чжаном на полях інвестиційного заходу в Стамбулі.

Туреччина надає земельні ділянки, значні податкові пільги та різноманітну підтримку для інвестицій у нові заводи гібридів і електромобілів.

Програма підтримки інвестицій вимагає виробництва мінімум 150 000 одиниць на рік, а також дозволяє інвестору продавати встановлену кількість автомобілів на місцевому ринку без тарифів.

За даними асоціації автовиробників Туреччини, країна вже має потужності для виробництва до 2 млн авто на рік, причому третина потужності відводиться на комерційні автомобілі.

У Туреччині розташовані виробничі потужності Ford, Stellantis, Renault, Toyota і Hyundai.

У липні Анкара заявила, що китайський виробник електромобілів BYD погодився побудувати в Туреччині завод вартістю $1 млрд із річною потужністю 150 000 автомобілів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Італія веде переговори з китайською Chery про запуск заводу з виробництва авто.