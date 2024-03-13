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13 березня 2024, 19:48

Італія веде переговори з китайською Chery про запуск заводу з виробництва авто — Reuters

Італійський уряд веде переговори з китайською Chery Auto для збільшення національного виробництва автомобілів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Італійський уряд веде переговори з китайською Chery Auto для збільшення національного виробництва автомобілів.
Фото: wikipedia.org

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Рим хоче збільшити національне виробництво автомобілів в Італії до 1,3 млн авто на рік з рівня нижче 800 000 у 2023 році. Наразі ведуться переговори зі Stellantis, єдиним великим автовиробником країни, щодо збільшення виробництва до 1 млн авто на рік до кінця цього десятиліття.

Загалом останній раз у країні виробляли мільйон авто на рік у 2017 році.

Міністр промисловості Адольфо Урсо заявив, що Італія хоче, щоб другий виробник додав близько 300 000 автомобілів до національного виробництва.

У разі успіху переговорів Chery стане одним з перших китайських автовиробників з європейською виробничою присутністю, що посилить конкуренцію з місцевими виробниками традиційних автомобілів, особливо в сегменті електромобілів (EV).

Урсо сказав, що минулого місяця Італія провела переговори з Tesla та з трьома невідомими китайськими автовиробниками, представники яких відвідали Італію минулого року, щоб оцінити потенційні інвестиційні можливості.

Одне з двох джерел Reuters сказало, що Chery зараз є тим варіантом, на який Рим «робить ставку найбільше».

Представник міністерства промисловості Італії відмовився від коментарів.

Керуючий директор Chery Europe Йохен Туетінг сказав Reuters, що китайський автовиробник очікує, що продажі в Європі будуть достатньо високими, щоб підтримувати місцевий складальний завод.

«Ми вивчаємо різні можливості по всій Європі, щоб знайти потенційну організацію місцевого виробництва в майбутньому», — сказав Туетінг.

За словами іншого джерела, Chery розглядає або реконструкцію існуючого заводу, або будівництво нового в Італії, але також розглядає інші варіанти в Європі, включаючи колишній завод Nissan у Барселоні.

Джерело: Мінфін
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