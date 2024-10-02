Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила клієнтам підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» отримати єврооблігації України нового зразка за підсумками реструктуризації державного боргу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НКЦПФР дозволила клієнтам «Фрідом фінанс» взяти участь у реструктуризації українського держборгу
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«Це рішення було прийнято на підставі звернення тимчасового керівника ТОВ „Фрідом Фінанс Україна“ Олександра Бондарчука. Постанова спрямована на вирішення питань щодо забезпечення участі депонентів у корпоративних подіях, пов’язаних із правочинами з державним боргом. Зокрема, вона надає можливість власникам ОЗДП реалізовувати свої права через депозитарну установу», — йдеться у повідомленні.
Регулятор зазначив, що участь депонентів «Фрідом фінанс» у цих корпоративних подіях не змінює та не порушує санкційних обмежень, і не призводить до зміни власників ОЗДП.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України.
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