НКЦПФР дозволила клієнтам «Фрідом фінанс» взяти участь у реструктуризації українського держборгу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила клієнтам підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» отримати єврооблігації України нового зразка за підсумками реструктуризації державного боргу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Це рішення було прийнято на підставі звернення тимчасового керівника ТОВ „Фрідом Фінанс Україна“ Олександра Бондарчука. Постанова спрямована на вирішення питань щодо забезпечення участі депонентів у корпоративних подіях, пов’язаних із правочинами з державним боргом. Зокрема, вона надає можливість власникам ОЗДП реалізовувати свої права через депозитарну установу», — йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що участь депонентів «Фрідом фінанс» у цих корпоративних подіях не змінює та не порушує санкційних обмежень, і не призводить до зміни власників ОЗДП.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України.